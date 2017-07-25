Песков: Разговор "нормандской четвёрки" был успешным лишь с одной точки зрения

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров "нормандской четвёрки" можно считать успешными лишь потому, что они показали готовность политиков работать вместе и впредь.
Сказать о том, что переговоры были успешными, можно лишь с той точки зрения, что стороны демонстрируют намерение работать дальше, работы непочатый край
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Он добавил, что пока не преждевременно говорить о каких-либо "позитивных подвижках".
Напомним, накануне в Кремле уже раскрыли подробности переговоров в "нормандском формате".
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