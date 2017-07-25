Песков: Разговор "нормандской четвёрки" был успешным лишь с одной точки зрения

Накануне президенты России, Франции, Украины и канцлер ФРГ провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию в Донбассе и свои дальнейшие контакты.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров "нормандской четвёрки" можно считать успешными лишь потому, что они показали готовность политиков работать вместе и впредь.

Сказать о том, что переговоры были успешными, можно лишь с той точки зрения, что стороны демонстрируют намерение работать дальше, работы непочатый край пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он добавил, что пока не преждевременно говорить о каких-либо "позитивных подвижках".

Напомним, накануне в Кремле уже раскрыли подробности переговоров в "нормандском формате".