Женщина, насмерть сбившая шестилетнего ребёнка в Подмосковье, отправится на скамью подсудимых.

Дело "пьяного мальчика" передали в суд. Как сообщает телеграм-канал Mash, Ольга Алисова всё-таки отправится на скамью подсудимых. Полиция выяснила, что подозреваемая сбила шестилетнего Алёшу Шимко, потому что в момент трагедии отвлеклась на телефон.

— В суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы г.о. Балашиха Московской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД отметили, что уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая, сразу же после получения результатов автотехнической экспертизы.

Также Волк добавила, что подозреваемая могла предотвратить наезд на мальчика.

— В ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном, — сообщили в МВД.

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению данного дела по существу.