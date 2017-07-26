Ляшко злорадно отреагировал на новость о лишении Саакашвили гражданства Украины

Ранее нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что такое решение в отношении экс-губернатора Одесской области принял президент страны Пётр Порошенко.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором прокомментировал новость про Саакашвили на примере курьёзного случая с участием австралийского министра природных ресурсов. Так, Мэтт Канаван подал в отставку после того, как узнал, что мать попросила за него о получении итальянского гражданства.

— Государственный чиновник должен иметь исключительно одно — украинское — гражданство! Австралия подаёт нашим многожёнцам замечательный пример. Лишение украинского гражданства Саакашвили, который, как и Янукович, убивал собственных сограждан, чтобы удержаться у власти, — это запоздалое, но очень правильное решение, — написал Ляшко.

Отметим, официально информация о лишении Саакашвили гражданства Украины пока не подтверждена.

Политик занимал пост губернатора Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года. После отставки Саакашвили сам говорил, что у Порошенко есть планы лишить его гражданства страны.