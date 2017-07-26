Боксёр-скандалист Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры

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Боксёр-скандалист Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры

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Ранее спортсмен делал подобное заявление в октябре прошлого года. Тогда он сказал, что бокс — это худшее, что случалось в его жизни.

Британский 28-летний боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри написал в своём "инстаграме", что принял решение уйти из большого спорта. Пост появился сегодня вечером.

— Мне посчастливилось добиться наивысших достижений в боксе. Это было эпическое путешествие. Благодарю всех фанатов, которые поддерживали меня и верили в меня на этом пути. Надеюсь, вы насладились им так же, как я. Конец, — гласит комментарий к фото.

Своё прошлое объявление о завершении карьеры Фьюри впоследствии назвал шуткой.

Напомним, боксёр не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко и получил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Позже появилась информация о наркозависимости спортсмена. В его допинг-пробах находили кокаин, а сам Фьюри даже говорил, что больше не хочет жить.

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