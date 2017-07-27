Сбившая "пьяного мальчика" женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь

Ольга Алисова и её адвокат попросили журналистов удалиться с судебного заседания.

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего Алёшу Шимко в подмосковной Балашихе, обвинила СМИ в том, что они испортили ей жизнь.

— Я против присутствия СМИ на процессе. Они мне в последнее время всю жизнь испортили, — заявили она на заседании в Мособлсуде, где рассматривается жалоба на её арест.

Женщина и её адвокат попросили удалиться с заседания представителей прессы. Судья позволил остаться пишущим журналистам, однако удалил до оглашения постановления телевизионных операторов.

Ранее Лайф писал, что шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в Железнодорожном. По результатам первой экспертизы, в крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Данное дело было передано в суд, и находившаяся за рулём Ольга Алисова обвиняется в "Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть человека" ( ч. 3 ст. 264 УК РФ). Дело было возбуждено ещё 16 мая, сразу же после получения результатов автотехнической экспертизы.