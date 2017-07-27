Полиция подтвердила задержание Мары Багдасарян

В отношении гонщицы составили административные протоколы за езду без прав и нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания Мары Багдасарян за рулём транспортного средства. Как сообщалось ранее, автогонщица решила покататься в ночное время на западе Москвы, несмотря на решение суда о пожизненном лишении её водительских прав. Однако позже её адвокат попытался опровергнуть эти сведения.

— Сегодня около 3 часов ночи на территории Западного округа г. Москвы сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением девушки. Документов на транспортное средство у водителя не имелось.

При дальнейшей проверке установлено, что ранее судом в отношении неё было вынесено решение о прекращении её права управления транспортными средствами по медицинским показаниям, — прокомментировали Лайфу в пресс-службе ведомства.

От управления транспортным средством стритрейсерша была отстранена, а её автомобиль задержан и передан законному представителю, добавили в полиции. Кроме того, в отношении гонщицы составили административные протоколы за езду без прав и нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

Отметим, совсем недавно Мара Багдасарян покинула СИЗО, где провела шесть суток административного ареста за уклонение от обязательных работ, назначенных ей судом за использование поддельного больничного.