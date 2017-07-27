"Менты развели". Багдасарян заявила, что её спровоцировали сесть за руль

Ранее сообщалось, что гонщицу снова поймали в Москве после пожизненного лишения прав.

Стритрейсерша Мара Багдасарян прокомментировала своё задержание. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

— Кто-то попросил меня переставить мой "мерседес", плохо припаркованный во дворе. Едва я тронулась с места, меня тут же остановили гайцы, — сказала девушка.

По словам гонщицы, полицейские сами спровоцировали её сесть за руль.

— Менты развели, подляна обычная, слава ходу воровскому! — сказала Багдасарян, комментируя ситуацию.

Ранее Лайф сообщал о том, что стритрейсершу поймали за рулём после пожизненного лишения прав. Полицейские остановили автомобиль девушки на улице Улофа Пальме. Позже задержание подтвердили и правоохранители.

Напомним, совсем недавно Багдасарян покинула СИЗО, где провела шесть суток административного ареста за уклонение от обязательных работ, назначенных ей судом за использование поддельного больничного.