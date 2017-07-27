Белый дом готов внедрить санкции против РФ после принятия документа сенатом

Ранее законопроект приняла Палата представителей США, теперь его должен утвердить сенат, а затем он поступит на подпись президенту.

В Белом доме ожидают от конгресса итогового документа по антироссийским санкциям, после этого администрация США готова приступить к реализации

законопроекта. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

— Мы поддерживаем санкции против этих стран, как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждём итогового документа, чтобы приступить к его внедрению, — отметила Сандерс.

Как сообщал Лайф, ранее Дональд Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против РФ, при этом представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США может наложить вето на этот документ, чтобы согласовать более жёсткий вариант санкций.