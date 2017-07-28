Песков: Заявление Кадырова о смене работы не стоит рассматривать прямолинейно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Рамзана Кадырова и отметил, что в Кремле не получали официального заявления на увольнение.
— Вряд ли это следует расценивать как какое-то заявление о смене работы. Это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придаёт исламу, правам верующих на свои религиозные обряды. В данном случае ислам. Мы знаем, что Кадыров является мусульманином. Поэтому не нужно здесь прямолинейно это всё рассматривать, — пояснил Песков.
Ранее глава Чечни уже предлагал передать права на мечеть Иордании. Напомним, 14 июля у Храмовой горы власти Израиля установили металлодетекторы. Меры безопасности усилили после того, как трое вооружённых палестинцев убили двоих военнослужащих Израиля. Позже из-за начавшихся протестов металлодетекторы убрали.
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