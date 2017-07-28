В Посольстве РФ назвали провокацией запрет артистам въезда в Молдавию

Читайте также

В Посольстве РФ назвали провокацией запрет артистам въезда в Молдавию

1

Посольство РФ в Молдавии. Фото: moldova.mid.ru

Также представители ведомства отметили, что этот поступок является очередным спланированным шагом политических сил, заинтересованных в нагнетании антироссийских настроений.

В Посольстве РФ в Молдавии назвали провокацией запрет въезда в страну российским артистам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Данные действия молдавских властей в канун визита вице-премьера России Д. Рогозина, прибывающего сегодня в Республику Молдова по приглашению президента И. Додона, воспринимаем как недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв наших двусторонних отношений, — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве заявили также, что запрет на въезд россиян — это очередной спланированный шаг политических сил, заинтересованных в нагнетании антироссийских настроений.

Напомним, несколько российских артистов были задержаны в аэропорту Кишинёва сотрудниками службы безопасности воздушной гавани, которые сообщили им о депортации по распоряжению Правительства Молдавии. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал ситуацию позорной историей и поручил посольству разобраться в произошедшем.

Ранее также сообщалось о том, что аэропорт Кишинёва пытался не пустить делегацию из РФ, которая собиралась вылететь в Молдавию сегодня.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!