В Ассоциации российских дипломатов назвали контрсанкции РФ болезненными для США

Ранее Москва потребовала сократить количество американских дипломатов и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору.

Ответные ограничения носят символический характер и означают, что время, отведённое Соединённым Штатам на то, чтобы одуматься и пересмотреть свои действия, истекло. Об этом Лайфу заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

— Мы приступили к ответу на меры дискриминационного характера. Я думаю, что ответ весьма болезненный. Мне американское посольство не жалко, они явно свою роль не выполняли, их послы не стремились к улучшению наших отношений, а наоборот, энергично участвовали в создании стены непонимания, — сказал Бакланов.

В Кремле ранее заявили, что пока не могут ничего добавить к уже озвученным МИД РФ санкциям в адрес США.

Напомним, американский сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против РФ.