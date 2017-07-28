Российскому певцу Мите Фомину запретили въезд на Украину на три года

СБУ заинтересовалась Фоминым после его выступления во Львове, на котором он назвал Крым российской территорией.

Российскому певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину запретили въезд на Украину на три года. После попадания в список "Миротворца" певец оказался также в чёрном списке Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают СМИ Незалежной.

— Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства указанному гражданину РФ сроком на три года, — приводится сообщение службы.

СБУ заинтересовалась российским певцом после его выступления на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest во Львове. Фомин со сцены назвал Крым российской территорией.

Напомним, на Украине Крым не признают российской территорией, несмотря на вступление полуострова в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За это время в чёрный список СБУ попало множество российских деятелей культуры. В их числе российский певец Стас Пьеха, актёр и режиссёр Никита Михалков, исполнитель Александр Розенбаум, певица Юлия Чичерина, певица Лолита Милявская и многие другие.