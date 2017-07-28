"Удар ножом в спину". Саакашвили высказался о лишении его гражданства Украины

Бывший губернатор Одесской области также заявил, что намерен вернуться на Украину и вернуть себе паспорт.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили назвал ударом ножом в спину лишение его украинского гражданства. Об этом политик заявил в интервью BBC.

— Конечно, это был трусливый акт президента (Украины Петра. — Прим. ред.) Порошенко, просто обычный удар в спину ножом, — приводит издание слова Саакашвили.

Политик назвал лишение его гражданства несусветной глупостью со стороны Петра Порошенко и добавил, что лидеру Незалежной "не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности", чтобы избежать этого шага.

— Самострелом занимается, а не управлением страной, — заявил Саакашвили.

Экс-губернатор также заявил, что собирается вернуться на Украину и вернуть себе паспорт в результате "мобилизации людей" на протест.

Напомним, накануне в администрации Порошенко заявили, что Саакашвили лишили украинского гражданства, потому что он предоставил недостоверные данные о себе. Позже стало известно, что политик вылетел в США, сам он счёл лишение его гражданства незаконным.