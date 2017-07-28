Рябков: Санкции США против России обречены на провал

Замминистра иностранных дел РФ заявил, что такими темпами Соединённые Штаты ещё больше ухудшат двусторонние отношения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал введение США новых антироссийских ограничений. По его мнению, Вашингтон сделал крайне неудачный ход.

— Закон США по санкциям против РФ ущербный и обречён на провал, — сказал дипломат в эфире программы "60 минут".

Ранее он уже говорил о том, что Россия долго ждала продуктивных шагов от американской стороны, но их не последовало — были приняты контрмеры. В частности, сегодня стало известно, что Москва потребовала уменьшить количество дипломатов США до 455 человек и лишила их посольской дачи в Серебряном Бору.

Ранее в Ассоциации российских дипломатов уже назвали ответные ограничения болезненными для США.