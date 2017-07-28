Рябков: Санкции США против России обречены на провал

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал введение США новых антироссийских ограничений. По его мнению, Вашингтон сделал крайне неудачный ход.
— Закон США по санкциям против РФ ущербный и обречён на провал, — сказал дипломат в эфире программы "60 минут".
Ранее он уже говорил о том, что Россия долго ждала продуктивных шагов от американской стороны, но их не последовало — были приняты контрмеры. В частности, сегодня стало известно, что Москва потребовала уменьшить количество дипломатов США до 455 человек и лишила их посольской дачи в Серебряном Бору.
Ранее в Ассоциации российских дипломатов уже назвали ответные ограничения болезненными для США.
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