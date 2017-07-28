Маккейн назвал зеркальные санкции России "нападением на демократию"

Сенатор от Аризоны раскритиковал ответные меры МИД РФ по отношению к сотрудникам дипмиссии США.

Сенатор Джон Маккейн резко высказался по поводу решения России лишить американских дипломатов доступа к посольской даче в Серебряном Бору и сократить их численность до 455 человек. По мнению американского политика, этот шаг является "нападением на демократию".

"The United States of America needs to send a strong message to Vladimir Putin...that we will not tolerate attacks on our democracy."-McCain pic.twitter.com/Wq1llqI0ZT — Fox News (@FoxNews) 28 июля 2017 г.

— Соединённым Штатам Америки необходимо отправить сильное сообщение Владимиру Путину... что мы не будем терпеть нападения на нашу демократию! — цитирует Маккейна телеканал Fox News.

Напомним, в Кремле связывают введённые ответные меры в первую очередь с новым законом об антироссийских санкциях, который прошёл слушания в Конгрессе США.

Ухудшение отношений между РФ и США на дипломатическом уровне началось после того, как администрация Барака Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью.

Российская сторона до сегодняшнего дня не принимала ответных мер, лишь напоминая Вашингтону о принципе взаимности.