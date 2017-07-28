Маккейн назвал зеркальные санкции России "нападением на демократию"

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Маккейн назвал зеркальные санкции России "нападением на демократию"

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Сенатор Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein

Сенатор от Аризоны раскритиковал ответные меры МИД РФ по отношению к сотрудникам дипмиссии США.

Сенатор Джон Маккейн резко высказался по поводу решения России лишить американских дипломатов доступа к посольской даче в Серебряном Бору и сократить их численность до 455 человек. По мнению американского политика, этот шаг является "нападением на демократию".

— Соединённым Штатам Америки необходимо отправить сильное сообщение Владимиру Путину... что мы не будем терпеть нападения на нашу демократию! — цитирует Маккейна телеканал Fox News.

Напомним, в Кремле связывают введённые ответные меры в первую очередь с новым законом об антироссийских санкциях, который прошёл слушания в Конгрессе США.

Ухудшение отношений между РФ и США на дипломатическом уровне началось после того, как администрация Барака Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью.

Российская сторона до сегодняшнего дня не принимала ответных мер, лишь напоминая Вашингтону о принципе взаимности.

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