Украинские пограничники не намерены пускать Саакашвили на территорию страны

По словам председателя погранслужбы, если политик попытается пересечь границу Украины, он будет задержан полицейскими.

Государственная пограничная служба Украины не намерена пускать экс-губернатора Одесской области на украинскую территорию. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет издание "Главком".

— Будем действовать в рамках закона. Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признаётся недействительным, — приводит издание слова Слободяна.

Он также добавил, что если лишённый гражданства Украины человек попытается проникнуть на территорию страны, то Национальная полиция обязана его задержать.

Напомним, 26 июля стало известно о том, что президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили знал об этом от журналистов, когда находился в США.

При этом, как сообщили в Верховной раде, украинский паспорт бывшего главы Одесской области всё ещё действителен и аннулировать его может только миграционная служба. Это может произойти в момент прибытия Саакашвили на Украину и пересечения границы.