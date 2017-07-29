Рогозин: Безобразная выходка румын требует жёстких ответных мер

Румыния отказалась пропустить через своё воздушное пространство рейс S7 в Кишинёв, на борту которого находился вице-премьер.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал инцидент со срывом его визита в Кишинёв "безобразной выходкой румын и молдавского правительства", которая требует тщательного анализа, "выверенных и адресных жёстких ответных мер".

— Резкость моих высказываний вызвана переживаниями за состояние пассажиров нашего рейса. Большинство из них возвращалось на родину. Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний, — написал вице-премьер в "Фейсбуке".

Напомним, самолёт с вице-премьером и российской делегацией на борту вылетел из Домодедово в Кишинёв сегодня утром. Вскоре появилась информация, что рейс не пустили в Румынию и он был вынужден сесть в Минске. В Бухаресте уже прокомментировали ситуацию и заявили, что не пустили самолёт, потому что в нём находилась "санкционная персона".

Ранее вице-премьер уже выразил своё возмущение инцидентом в стихах и "Твиттере".