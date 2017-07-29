Экс-глава аппарата Белого дома рассказал о причине своей отставки

Передавать дела назначенному на данный пост генералу Джону Келли Ринс Прибас будет в ближайшие две недели.

Бывший глава аппарата Белого дома Ринс Прибас в интервью телеканалу CNN рассказал, что его отставка связана с желанием президента США Дональда Трампа произвести "перезагрузку" в администрации.

— У президента есть право выбора направлений, право нажать кнопку "перезагрузки". Я думаю, это правильное время для этого. Это то, что необходимо Белому дому, я думаю, что это здоровое проявление. Трамп хотел двигаться в другом направлении, я поддерживаю его в этом, — сказал Прибас.

Он также отметил, что информация об утечках данных из администрации является недостоверной, и отказался комментировать нападки директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который назвал Прибаса "параноидальным шизофреником".

Ранее Лайф сообщал, что пост главы аппарата Белого дома 31 июля займёт министр внутренней безопасности США Джон Келли. Такое решение ранее принял Дональд Трамп. Американский лидер похвалил Прибаса за проделанную работу и самоотверженность и отметил, что гордится своим бывшим подчинённым.