Саакашвили планирует обжаловать в суде лишение его украинского гражданства

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Саакашвили планирует обжаловать в суде лишение его украинского гражданства

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Фото: © РИА Новости

Об этом бывший президент Грузии заявил в ходе интервью одному из местных телеканалов.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины. Об этом он сказал в ходе интервью "Украинской правде".

— Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдём в Страсбург, — сказал Саакашвили в интервью.

Также бывший президент Грузии заявил, что не исключает обращения в ЕСПЧ.

Напомним, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля. Однако политик заявил, что, несмотря на это, всё равно останется жить в Киеве.

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