Пенсионерка, сбитая пьяным следователем на Porsche: Наезд был совершён умышленно

Пожилая женщина пришла в сознание и рассказала, что сотрудник правоохранительных органов ехал прямо на неё, улыбаясь и прибавляя скорость.

В начале июля в подмосковном Подольске пьяный следователь местного УВД, 33-летний Андрей Виноградов, наехал на 79-летнюю пенсионерку Валентину Сафоненко. Бабушка смогла рассказать детали аварии только спустя несколько недель. Подробности сообщает Mash.

— Я шла с дачи по дороге, издалека видела, что едет машина. Она как-то по косой ехала, я сошла на обочину, думаю, пропущу. Когда он приблизился, он увеличил скорость, улыбался и ехал прямо на меня, — рассказала Сафоненко.

Нарушитель скрылся с места ДТП. Его удалось задержать через час, по результатам экспертизы в крови водителя Porsche было обнаружено 1,33 промилле алкоголя. Молодого человека уволили со службы и возбудили на него уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По словам адвоката Андрея Мишонова, теперь он и его подзащитная будут добиваться для Виноградова ещё и наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.