Застрявшим в Анталье туристам придётся вылететь сегодня за свой счёт

Сегодня 23 россиянина отказались вылететь рейсом Анталья — Москва "Турецких авиалиний" из-за того, что самолёт дважды глох при заходе на взлёт.

Отказавшиеся вылететь из турецкой Антальи на глохнувшем самолёте туристы смогут отправиться на родину сегодня, но только за свой счёт. Об этом Лайфу рассказала одна из пассажирок Елена Протопопова.

— В "Пегасе" сообщили, что ближайший рейс для нас может быть в 23:10. Всё платим мы, туроператор и авиакомпания не берут никаких расходов на себя. "Пегас" только организует продажу. Сказали, что мест хватит всем, — рассказала женщина Лайфу.

Напомним, сегодня 23 российских туриста отказались вылететь рейсом Анталья — Москва "Турецких авиалиний" из-за того, что самолёт дважды глох на взлётно-посадочной полосе. В Генконсульстве РФ в Анталье заниматься судьбой туристов отказались.