Путин обязал мессенджеры определять личность пользователя

Владельцы таких приложений теперь обязаны в России идентифицировать клиентов по номеру телефона.

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о регулировании мессенджеров, к примеру WhatsApp, Telegram и других.

Документ обязывает владельцев этих приложений идентифицировать пользователей по номеру телефона и не позволять им работать в программе, если это условие не соблюдено, и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Как отмечается в законе, личность пользователя определяется на основании договора с оператором связи. У последнего есть все личные данные человека, на которого зарегистрирован телефонный номер.

В случае с российскими мессенджерами проблема решается ещё проще — их администрация может определять личность пользователя самостоятельно путём определения абонентского номера, без заключения договора.

Мессенджеры теперь также, согласно этому закону, обязаны обеспечить рассылку сообщений от госорганов и блокировать передачу данных, запрещённых законом. Иначе приложению грозит блокировка. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Также сегодня глава государства подписал законы о запрете на анонимайзеры, об ужесточении ответственности за склонение к суициду и другие.