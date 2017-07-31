ФАС возбудила дело против крупнейших сотовых операторов России

Специалисты ведомства считают, что операторы "большой четвёрки" установили монопольно высокие цены на роуминг внутри страны.

Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении четырёх крупнейших сотовых операторов в России. Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По словам представителя ведомства, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.

— ФАС возбудила (антимонопольное. — Прим. ред.) дело в отношении операторов "большой четвёрки" из-за монопольно высоких цен при национальном роуминге, — заявил Голомолзин.

Как ранее сообщал Лайф, 17 июля ФАС потребовала от сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. По мнению ведомства, данный принцип нарушает закон "О защите конкуренции". Операторам на осуществление данного предписания ФАС было выделено 14 дней. При этом специалисты антимонопольного ведомства отметили, что считают выполнимой отмену роуминга за такой срок.