Адвокаты заявили о пропаже ключевой улики по "делу Януковича"

Речь идёт об оригинале соглашения с оппозицией 2014 года, которое прямо указывало на невиновность экс-президента по делу о госизмене и, напротив, могло бы выступать в его защиту в ответном иске по факту госпереворота.

По данным адвокатского объединения "Авер лекс", представляющего интересы политика Виктора Януковича, из Администрации Президента Украины исчез оригинал соглашения с оппозицией, которое было заключено в самом начале украинского кризиса. Речь идёт о документе, который 21 февраля 2014 года подписал Янукович — с одной стороны, а с другой — Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.

Защита экс-президента уверена, что в случае приобщения к делу это соглашение прямо указывало бы на невиновность Януковича по делу о госизмене и, напротив, могло бы выступать в его защиту в ответном иске по факту госпереворота.

Адвокаты политика сообщили, что неоднократно просили киевскую сторону предоставить заверенную копию этого документа, чтобы выступить с ней в суде, однако в ответ получали лишь отписки.

— Мы получили информацию об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года и не исключаем его умышленного уничтожения, — приводит ТАСС комментарий одного из адвокатов экс-президента Виталия Сердюка. — Это соглашение — одно из основных доказательств во всех делах Виктора Януковича и является точкой отсчёта катастрофических событий и трагедии на Украине, которые произошли в 2014 году и продолжаются сейчас.

Ранее сообщалось о том, что Янукович отозвал адвокатов из процесса о госизмене и обратился в Генпрокуратуру с заявлением о госперевороте. Позже стало известно, что Киевский суд назначил экс-президенту бесплатного адвоката.