ИААФ запретила российским легкоатлетам петь гимн на стадионах и в отелях

Согласно регламенту участия нейтральных спортсменов в турнире, запрещены любые проявления принадлежности к сборным.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам включать или самим исполнять гимн России во время выступлений на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года в Лондоне. Ограничение касается лишь территорий официальных объектов состязаний.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на регламент участия нейтральных спортсменов в турнире, легкоатлет не имеет права воспроизводить национальный гимн своей страны с помощью технических средств или а капелла, если выступает под нейтральным флагом. Запрет распространяется на территории: cтадионов, тренировочных и разминочных арен, зон регистрации и даже отелей.

Как ранее писал Лайф, до этого ИААФ ввёл запрет на демонстрацию флага России российскими легкоатлетами, выступающими как нейтральные спортсмены.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2017 пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа. ИААФ допустила 16 российских атлетов к участию в спортивных турнирах под нейтральным флагом. Впоследствии разрешение в качестве нейтральных спортсменов получили ещё восемь россиян.