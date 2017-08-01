Новое заседание по делу "банды ГТА" состоится 8 августа

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Новое заседание по делу "банды ГТА" состоится 8 августа

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Здание Московского областного суда. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев 

По планам суда, в ходе заседания должен состояться допрос оставшихся членов бандитской группировки.

Московский областной суд намерен провести очередное заседание по делу "банды ГТА" 8 августа. По предварительным данным, должен состояться допрос членов банды.

— Следующее заседание по делу назначено на 8 августа, состоится допрос обвиняемых, — заявили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал Лайф, в результате нападения на конвоиров в здании Московского областного суда, перестрелки и попытки побега были ликвидированы трое членов "банды ГТА". Двое их сообщников получили тяжёлые ранения. В ходе инцидента пострадали двое конвоиров, один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение плеча. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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