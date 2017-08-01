Опубликован список членов "банды ГТА", устроивших перестрелку в Мособлсуде

Напомним, трое нападавших в результате были ликвидированы, ещё двое — ранены и обезврежены.

Участниками "банды ГТА", которые напали на конвой в лифте Мособлсуда и устроили перестрелку, были Абдумуким Мамадчинов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ.

Трое нападавших — Мамадчинов, Мирзошарипов и Субхонов — были ликвидированы, а Хасанов и Гулямов были обезврежены, но получили ранения.

Ранее сообщалось, что организатором попытки побега являлся убитый Субхонов. Он же, к слову, приходился родным братом Убайдулло Субхонову — лидеру криминальной группы, который был застрелен в 2014 году.

По предварительным данным следствия, двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по делу "банды ГТА". Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии.