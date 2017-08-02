Украинский пилот рассказал, как сажал самолёт вслепую в Стамбуле

По словам командира судна, избежать последствий неблагоприятной погоды не удалось, поскольку прибор показал грозовую активность слишком поздно.

Украинский лётчик Александр Акопов рассказал, как им со вторым пилотом пришлось сажать пассажирский лайнер в аэропорту Стамбула вслепую после того, как сильнейший град повредил носовую часть самолёта и лобовое стекло.

По словам членов экипажа, взлёт прошёл обычно, а затем послышался сильный шум и последовала серия ударов, после которых кабина пилотов выглядела просто жутко. Как отметил капитан судна, облететь облако не удалось, поскольку прибор предупредил об опасности слишком поздно.

— Показал нам вот эту грозовую деятельность, только когда мы к ней подошли буквально на милю-полторы, — рассказал Акопов.

Капитан из-за нулевой видимости через лобовое стекло принял решение сажать самолёт под наклоном, чтобы было видно ВПП через боковое стекло.

— Впереди ничего не было видно, сбоку у меня также трещина. А дальше смотрим на приборы — и садимся. Всё, — вспоминает второй пилот Самер Салим.

— Пришлось немножко побороться, ну и растресканное стекло — самое неприятное, что было. Пришлось смотреть в форточку на полосу. Вообще да, фантастика, — признался Акопов.

После того как история получила широкую огласку и президент Украины Пётр Порошенко наградил пилота орденом "За мужество" третьей степени, пользователи Сети внимательно изучили соцсети Акопова и поставили ему в упрёк фотоколлаж с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как объяснил позже пилот, такой аватар он поставил из-за внешнего сходства с российским министром и менять его не собирается.

В МИД РФ также призвали оставить историю вне политики и пригласили Акопова посетить Россию в любое время.