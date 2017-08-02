Захарченко: Ударивший журналиста негодяй зря прикрывался именами "Оплота" и ДНР

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Захарченко: Ударивший журналиста негодяй зря прикрывался именами "Оплота" и ДНР

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Глава ДНР Александр Захарченко. Фото:© РИА Новости/Александр Натрускин

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что мужчине объяснят, как вести себя в обществе.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко отреагировал на заявление мужчины, ударившего журналиста НТВ в парке Горького в Москве. В частности, на его слова о том, что хулиган якобы принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР. Кроме того, пользователи Сети заметили на футболке мужчины логотип общественной организации "Оплот". По словам Захарченко, этот человек зря пытался прикрыться именами "Оплота" и ДНР.

— Негодяй, ударивший журналиста НТВ, зря прикрывался именами "Оплота" и ДНР. Оплотовцы уже решили объяснить этому типу, как вести себя в обществе, — написал на своей странице в "Твиттере" Александр Захарченко.

Как ранее сообщал Лайф, во время прямого репортажа о праздновании Дня ВДВ в парке Горького в Москве журналиста НТВ ударил мужчина. Позже он был задержан полицией и заявил, что к ВДВ не имеет никакого отношения, но служил "там, где Захарченко". Позднее в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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