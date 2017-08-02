Песков: Подписание Трампом закона о санкциях де-факто ничего не меняет

Дополнительных ответных мер в связи с введёнными ограничениями из Москвы не последует, сообщили в Кремле.

Подписание пакета антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом по факту ничего не меняет, поскольку документ всё равно бы стал законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Дело в том, что законопроект был принят конгрессом, и с подписью или без подписи президента, он бы стал законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет, — пояснил он.

Отвечая на вопрос журналистов о каких-то дополнительных ответных мерах на подписанный Трампом закон, Песков напомнил, что несколько дней назад Россия приняла решение сократить число американских дипломатов и лишить их посольской дачи в Серебряном Бору.

— Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры, — добавил представитель Кремля.

О том, что Трамп одобрил закон о санкциях против России, стало известно несколько часов назад. Этот же пакет санкций предусматривает ограничительные меры и в отношении Ирана и КНДР.