Медведев: Санкции США будут сохраняться десятилетиями, если не произойдёт чудо

По его словам, из-за этой ситуации странам предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкционный режим США в отношении РФ будет сохраняться десятилетиями. По его словам, это грозит усилением международной напряжённости.

— Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдёт какое-то чудо. Причём он будет жёстче закона Джексона — Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряжёнными вне зависимости от состава конгресса или личности президента, — написал премьер в "Фейсбуке".

По его мнению, это приведёт к усилению международной напряжённости и отказу от решения важнейших международных проблем.

Как сообщал Лайф, несколько часов назад президент США Дональд Трамп одобрил закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. В Кремле заявили, что дополнительных ответных мер в связи с введёнными ограничениями из Москвы не последует.