Hyperloop One успешно завершила новую фазу испытаний сверхскоростного поезда

Представители компании готовятся к переговорам о применении разработанной технологии сверхскоростных перевозок в вакууме.

Американская компания Hyperloop One впервые протестировала капсулу XP-1 в условиях технического вакуума. В дальнейшем капсула должна стать вагоном сверхскоростного поезда. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Во время пробного запуска в вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров, была помещена капсула XP-1 на специальной мобильной платформе, которая в будущем станет ходовой частью сверхскоростного поезда.

На скорости около 310 км/ч капсула успешно преодолела расстояние более 430 метров. По словам представителей компании, запуск стал второй фазой испытания ключевых элементов Hyperloop.

— Мы доказали, что наша технология работает, теперь мы готовы начать дискуссии с партнёрами, клиентами и властями по всему миру о полноценном коммерческом применении нашей технологии Hyperloop, — заявил генеральный директор компании Роб Ллойд.

Ранее Лайф писал об успешных испытаниях первой фазы тестирования технологий сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. 12 июля Hyperloop One подтвердили, что за 5,3 секунды платформа преодолела 160 метров при скорости 112 км/ч.

Сами эксперты отмечают, что, несмотря на сложности второй фазы, компания стала на шаг ближе к тому, чтобы сверхскоростной поезд появился во всём мире.

В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) — порт Зарубино.