ЧП произошло накануне на складе боеприпасов. В результате пострадало по меньшей мере 50 человек.

При взрыве в Абхазии погибли две жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС республики.

— Велись поиски трёх человек. Оказывается, они были на конной прогулке на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших — Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга, — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что больницу с переломом руки доставлена Людмила Дмитриева, 1954 года рождения.

Напомним, взрыв прогремел накануне на складе боеприпасов в Абхазии. В результате ЧП пострадало по меньше мере 50 человек, в том числе — 27 россиян.

Другие подробности инцидента выясняются.