Саакашвили потроллил Порошенко своими фотографиями с Трампом, Керри и Клинтон

Грузинский политик отреагировал на новость о том, что после лишения украинского гражданства Киев аннулировал все его паспорта.

Опальный экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в "Фейсбуке" многозначительный пост, который он сопроводил своими фотографиями в компании мировых лидеров. Таким образом он отреагировал на аннулирование всех своих паспортов после лишения украинского гражданства.

— Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата? — иронично прокомментировал он.

Напомним, указ о лишении украинского гражданства экс-лидера Грузии президент Украины Пётр Порошенко подписал 26 июля. Официально заявлено, что политик указал в анкете на получение паспорта ложные данные, а именно скрыл, что является фигурантом уголовного дела на родине.

Ранее стало известно, что Саакашвили лишился всех паспортов и стал невыездным. А поскольку политик сейчас находится в США, решать вопрос по его экстрадиции в Грузию теперь придётся Госдепу.