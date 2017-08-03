Пушков назвал новые санкции США существенным ударом по Трампу

По словам сенатора, сейчас Соединённые Штаты раздражают весь мир, и даже Евросоюз.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью Лайфу заявил, что новые санкции Соединённых Штатов в отношении России — это существенный удар по президенту США Дональду Трампу.

— Мы должны видеть, что этот закон навязан Трампу. Он и сам сказал, что закон весьма ущербный, ему, конечно, не нравится, что его лишили возможности самому решать вопросы санкционной политики. Конечно, здесь произошла утрата части президентских полномочий в пользу конгресса, это существенный удар по Трампу, — сказал Пушков.

Он также подчеркнул, что Администрация Президента США с самого начала скептически относилась к закону о новых санкциях и пыталась его изменить на уровне рассмотрения, однако даже в случае если бы Трамп наложил вето на этот документ, то он всё равно был бы принят путём большинства голосов палаты представителей и сената.

— Та коалиция, которая пытается связать Трампа по рукам и ногам, задумала нечто для того, чтобы не дать ему осуществить его предвыборное обещание по сближению с Россией, — говорит сенатор. — Европе не нравятся эти шаги со стороны Соединённых Штатов. Это экономическая агрессия не только против России, но и против Европы. Наглость этого вмешательства американцев в наши взаимоотношения с ЕС вызывают резкие комментария со стороны самого Европейского союза.

Пушков считает, что американские санкции — это игра с непонятным пока концом. Он затруднился ответить, стоит ли в ближайшее время ждать от Евросоюза каких-то ответных контрмер в отношении США.

Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон о введении в отношении РФ дополнительных экономических санкций, после чего признал, что это противоречит американской конституции.