Обнародован список россиян, пострадавших при взрывах в Абхазии

По факту произошедшего в республике возбуждено уголовное дело, свою проверку проводит и СК РФ.

В результате взрывов в Гудаутском районе Абхазии 2 августа пострадали 33 жителя российских городов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, обнародовав соответствующий список.

— Среди пострадавших — 33 жителя российских городов: Воронеж, Иваново, Балашиха, Чудово, Калуга, Ставрополь, Санкт-Петербург, Тольятти, Ижевск, Самара, Красногорск, Калуга, Москва, Валуйки, Якутск, Подольск, Оренбург…, — говорится в сообщении ведомства.

Все они являются туристами, которые прибыли для посещения горячих источников. В основном это женщины.

Всего же пострадало 64 человека. Две россиянки погибли. 16 человек ещё остаются в больницах, в том числе трое детей. Угрозы их жизни нет.

СК РФ проводит проверку по факту случившегося. Правоохранительные органы Абхазии возбудили уголовное дело.