Лавров обсудил с Тиллерсоном последний ракетный пуск КНДР

В ходе телефонного разговора собеседники обсудили возможную реакцию Совбеза ООН на запуск ракеты, состоявшийся 28 июля.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров обговорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

— С.В. Лавров призвал вовлечённые в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса, — отмечается в сообщении.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наладить отношения с Северной Кореей можно путём политического диалога, а не введения ограничительных мер.

Напомним, 28 июля Пентагон заявил, что КНДР запустила межконтинентальную ракету, которая пролетела около тысячи километров.