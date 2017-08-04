Путин пообещал подумать о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

В ходе совещания по последствиям лесных пожаров в Бурятии к президенту РФ обратились жители села Черёмушки. Так, 94-летний пенсионер попросил главу государства выдвинуть свою кандидатуру на следующем голосовании.
— Я подумаю, спасибо, — ответил российский лидер.
Напомним, Владимир Путин находится с рабочим визитом в Бурятии. Чуть ранее глава государства выпустил в Байкал мальков рыбы-эндемика — байкальского омуля — и призвал разобраться с "диким" туризмом на берегах озера.
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