Саакашвили без документов прилетел в Польшу

Бывший президент Грузии даже выступил на мероприятии, посвящённом годовщине Варшавского восстания.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины, недавно лишённый украинского гражданства, Михаил Саакашвили прилетел в Польшу и выступил на мероприятии, посвящённом годовщине Варшавского восстания, сообщает Telewizja Republika.

Бывший грузинский президент говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине. Саакашвили говорил на английском с переводчиком на польский.

Как бывшему президенту Грузии удалось без документов въехать в Польшу, пока неизвестно.

Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили больше не может пересекать какую-либо государственную границу, поскольку Киев аннулировал все его паспорта после лишения украинского гражданства.