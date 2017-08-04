Немецкая группа Scooter попала в "чистилище" "Миротворца"

Сообщение об этом появилось в официальной группе ресурса в "Фейсбуке", при этом на сайте "Миротворца" пока нет подтверждения.

Все четверо участников группы Scooter идентифицированы и внесены в "чистилище" "Миротворца". Соответствующее сообщение появилось около часа назад в "Фейсбуке".

Напомним, в июне власти Украины уже пригрозили музыкантам санкциями за концерт в Крыму. Несмотря на это, мировые знаменитости прилетели в Симферополь и сегодня выступят на фестивале ZBFest в Балаклаве.

Напомним, за последние дни в базу сайта "Миротворец" также попали поэт Илья Резник, рэпер Гуф, певец Митя Фомин, телеведущий Сергей Дружко и другие.

Группа Scooter была образована в 1993 году, она является одной из самых успешных в Германии. Общие продажи альбомов и синглов коллектива превышают 30 миллионов копий.