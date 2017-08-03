Илья Резник попал в чёрный список "Миротворца"

Поэта внесли в "чистилище" за "участие в пропагандистских мероприятиях" в Крыму.

Народный артист Украины, а также известный поэт-песенник Илья Резник попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма. Как сообщается на портале, Резника внесли в "чистилище" за "нарушение государственной границы Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях" в Крыму, а также "отрицание российской агрессии".

Ранее сообщалось, что в чёрный список также попали рэпер Гуф, Сергей Дружко, Шура, Эмир Кустурица, Ирина Муравьёва и другие известные личности.

Напомним, что после попадания в "чистилище" "Миротворца" знаменитости получают запрет на въезд в Незалежную.