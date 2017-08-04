МИД РФ выразил "глубокое сожаление" по поводу решения ЕС ввести новые санкции

В Министерстве иностранных дел отметили, что Брюссель совершил "недружественный и необоснованный шаг".

В МИД РФ выразили "глубокое сожаление" по поводу того, что Евросоюз принял решение о введении новых антироссийских ограничений якобы потому, что в Крым были незаконно перевезены газовые турбины Siemens.

— Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный, — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что ответственность за это решение "целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии", и оставили за собой право на ответные действия.

— Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры, — добавили в МИД.

Сегодня стало известно, что Евросоюз расширил санкции в отношении РФ из-за ситуации с турбинами компании Siemens. В том числе санкции затронули

заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, руководителя департамента Минэнерго Евгения Грабчака и главу компании "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилки.