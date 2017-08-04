МИД РФ выразил "глубокое сожаление" по поводу решения ЕС ввести новые санкции

В МИД РФ выразили "глубокое сожаление" по поводу того, что Евросоюз принял решение о введении новых антироссийских ограничений якобы потому, что в Крым были незаконно перевезены газовые турбины Siemens.
— Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный, — говорится в сообщении.
В дипведомстве отметили, что ответственность за это решение "целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии", и оставили за собой право на ответные действия.
— Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры, — добавили в МИД.
Сегодня стало известно, что Евросоюз расширил санкции в отношении РФ из-за ситуации с турбинами компании Siemens. В том числе санкции затронули
заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, руководителя департамента Минэнерго Евгения Грабчака и главу компании "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилки.
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