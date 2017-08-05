Спасённого шахтёра вынесли из затопленного рудника под аплодисменты

В настоящее время мужчина доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжёлое.

Сегодня утром спасатели, работающие в затопленной шахте на руднике "Мир" в Якутии подняли на поверхность шахтёра Алишера Мирзаева. Таким образом, мужчина стал 143-м спасённым рабочим.

Напомним, вчера спасатели подняли на поверхность 142 шахтёра и объявили, что ещё девять человек продолжают оставаться в шахте. Поздно вечером пропавшие горняки сумели выйти на связь, но разговор был коротким и почти сразу прервался.

Ранее Лайф опубликовал кадры из затопленного рудника и видео места инцидента с дрона.