На Украине завели уголовное дело против группы Scooter

Ранее сообщалось также, что немецкие музыканты попали в "чистилище" "Миротворца".

На Украине завели уголовное дело на немецкую музыкальную группу Scooter за выступление в Крыму. Об этом передаёт украинское Общественное радио.

Сообщается, что прокуратура Автономной Республики Крым (структурное подразделение украинской Генпрокуратуры) открыла уголовное дело после обращения одного из депутатов Верховной рады.

Музыкантам выдвинули обвинение по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё". Теперь участникам группы грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Крым. После этого музыкантов внесли в базу данных "Миротворца". Но несмотря на это, они пообещали вернуться на полуостров с новым концертом.