Авантюрист, Индиана Джонс и настоящий мужик. Западные СМИ оценили рыбалку Путина

Накануне появились фото и видео с коротких сибирских каникул Владимира Путина. Президент нашёл немного времени для отдыха в ходе рабочего визита в Сибирь.

Иностранные журналисты оперативно и очень позитивно отреагировали на необычный экстремальный отдых российского лидера. Ведущие издания разных стран выпустили материалы с комплиментами Владимиру Путину.

В числе первых о рыбалке президента написала газета Daily Mail. По мнению британских журналистов, Владимир Путин отдыхал "стильно" и выглядел по-настоящему счастливым.

Отдельное внимание уделяется тому факту, что глава государства загорал на рыбалке без рубашки и продемонстрировал, что находится в прекрасной физической форме (то же самое говорится и про министра обороны РФ Сергея Шойгу, сопровождавшего президента).

Putin on style! Russian president poses on holiday for action shots while diving and fishing without a shirt https://t.co/ETgUctoznh — Daily Mail Online (@MailOnline) 5 августа 2017 г.

Одна из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeinen решила развить тему отдыха президентов и сравнила, как проводят свободное время первые лица России и США. "Гольф для слабаков", — гласит заголовок, намекающий на то, что Дональд Трамп не упускает случая помахать клюшкой в своих роскошных загородных резиденциях.

В противовес этому рассказывается о "настоящем мужском отдыхе" Владимира Путина. "В свободное время Путин ведет себя, как Индиана Джонс", — говорится в тексте. Также отмечается, что президенту удалось сделать на GoPro снимки лучше, чем сопровождавшим его фотографам на профессиональные камеры.

Putin macht Ferien: Golfen ist was für Weicheier: So verbringt Wladimir #Putin seinen Urlaub https://t.co/lB4iLRcWdc — Dennis Deuermeier (@ddeuer) 5 августа 2017 г.

По тому же пути пошли и сотрудники французской газеты Le Figaro, которые вспомнили, что Дональд Трамп 4 августа отправился в первый с момента инаугурации отпуск в свое комфортабельное поместье в Нью-Джерси. В заметке отмечается, что Владимир Путин проводит свободное время совсем по-другому.

— Президент России любит приключенческий отдых. Этим летом он занялся любимым делом — рыбалкой в сибирских озерах. Задачей коротких каникул было показать людям, что Путин полон сил и здоровья, — говорится в заметке.

Les photos de vacances de «l'aventurier» Vladimir Poutine https://t.co/uT0mfYzcMP — Le Figaro (@Le_Figaro) 5 августа 2017 г.

Оригинально рассказал об отдыхе российского президента и датский таблоид BT. В комментарии политолога, приведенном в тексте, говорится о том, что Путин не случайно выбирает экстремальный отдых в условиях дикой природы.

— Путин в очередной показал себя, как настоящий добытчик. Он гонялся за рыбой два часа, перед тем, как поймать ее. Русским людям важно, чтобы их президент был настоящим мужиком, — цитирует таблоид слова эксперта Флемминга Хансена.