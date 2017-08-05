Директора океанариума в Москве расстреляли из автомата Калашникова

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Директора океанариума в Москве расстреляли из автомата Калашникова

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Фото: ©РИА Новости

Две из шести выпущенных пуль попали в голову. Это были так называемые контрольные выстрелы.

Генеральный директор "Крокус сити океанариума" Андрей Чернов был убит в Москве из автомата Калашникова. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Ранее уже отмечалось, что на теле Чернова было найдено шесть пулевых ранений. Оказалось, четыре пули попали бизнесмену в туловище, а две — в голову. Последние были контрольными выстрелами.

Напомним, Чернов был застрелен во время пробежки в Суворовском парке. Киллер нашёл идеальное место для преступления. Убийство никто не видел, камер рядом нет. Преступник не оставил никаких улик.

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