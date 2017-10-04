МИД РФ выступил категорически против выдачи россиян иностранным государствам

Ранее сразу две страны — Греция и Испания — согласились на экстрадицию российских граждан в США.

Москва категорически против выдачи граждан России иностранным государствам, в частности, Соединённым Штатам. Заявление было сделано после удовлетворения просьбы Вашингтона о экстрадиции россиян сразу двумя странами — Грецией и Испанией.

— Мы категорически против экстрадиции наших граждан в иностранные государства, в данном случае в США. Судебная система США в принципе не соответствует нормам европейского права, — заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

Ранее совет судей в греческих Салониках удовлетворил запрос США на экстрадицию россиянина Александра Винника. Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвиняет россиянина в отмывании четырёх миллиардов долларов. По данным Вашингтона, он помогал отмывать деньги наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам.

Наряду с этим национальная судебная коллегия Испании удовлетворила просьбу США о выдаче ещё одного россиянина — программиста Петра Левашова. Минюст страны обвиняет его сразу по восьми статьям, среди которых управление заражённой вирусами глобальной киберсети Kelihos, которая использовалась для сбора данных и распространения спама.