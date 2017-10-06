В Минобороны назвали военную базу США в сирийском Эт-Танфе чёрной дырой

В ведомстве отметили, что военная база прикрыта живым щитом из сирийских беженцев.

Американская военная база в сирийском Эт-Танфе, прикрытая живым щитом из сирийских беженцев, превратилась в чёрную дыру на границе между Сирией и Иорданией. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это позволяет боевикам ИГИЛ* совершать вылазки против сирийской армии.

— Эт-Танф превратился в 100-километровую чёрную дыру на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ, — отметили в ведомстве.

Как сказал Конашенков, за полгода существования базы, на которой, как заявлял Пентагон, находится тактическая авиация и РСЗО-инструкторы США, ни об одной операции против террористов не известно. Помимо того, недалеко от неё находится самый крупный лагерь беженцев Рукбан с более чем 60 тысячами женщин и детей, который фактически является живым щитом базы.

— Напомню, что подобными "защитными" барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы, — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили, что 28 сентября 300 боевиков ИГИЛ выдвинулись на десятках внедорожников из района населённого пункта Рукбан к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. При этом у них были точные координаты, которые можно получить только благодаря данным воздушной разведки.

Как сообщал ранее Лайф, в Минобороны считают главным препятствием для разгрома ИГИЛ именно поддержку боевиков со стороны США. В ведомстве предупредили Соединённые Штаты о готовности уничтожить все "случайности" в Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.