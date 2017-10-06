Опубликован список выживших при столкновении автобуса с поездом под Владимиром

Согласно последним данным, в результате аварии погибло 16 человек, десятки получили травмы.

Первый список выживших опубликован после аварии под Владимиром. Об этом сообщает телеграмм-канал Life Shot.

— Сарманов Н., 1977 г.р.

— Назаркулов Х., 1992 г.р.

— Уматов У., 1992 г.р.

— Саттаров З., 1981 г.р.

— Джурабеков В., 1994 г.р.

— Каршиев Г., 1986 г.р.

— Саматов У., 1994 г.р.

— Жумобаев С., 1974 г.р.

— Икрамов М., 1992 г.р.

— Мулаев С., 1976 г.р.

— Перханов У., 1978 г.р.

— Шатаров Ш., 1998 г.р.

— Тангрикулов М., 1964 г.р.

— Бурханов Б., 1972 г.р.

— Бозоров С., 1964 г.р.

— Джуманкулов Д., 1980 г.р.

— Худокулов Т.

— Астуганов Н., 1977 г.р.

— Мирошуров М., 1995 г.р.

— Закиров А., 1969 г.р.

— Махамоджанов У., 1983 г.р.

— Хакимджон И., 1995 г.р.

— Турдалиев Б., 1992 г.р.

— Умарзода И., 1991 г.р.

— Ашуров А., 1996 г.р.

— Ашуров Н., 1993 г.р.

— Еркабаев А.

— Рузеев Б., 1991 г.р.

— Бобоев Ч., 1993 г.р.

— Аликулов Т., 1963 г.р.

— Джагбаров С., 1991 г.р.

— Самадов И., 1989 г.р.

— Махмандаров С., 1985 г.р.

— Муратов У., 1992 г.р.

— Жуманкулов С., 1993 г.р.

— Рузиев Т., 1997 г.р.

— Мустабов Т., 1991 г.р.

Напомним, в результате аварии, согласно последним данным, погибло 16 человек. Десятки числятся пострадавшими. Всех, кто сильно травмирован, доставили во владимирские больницы. Решается вопрос о переводе несовершеннолетних пострадавших в московские клиники.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробности смотрите в текстовой трансляции Лайфа.