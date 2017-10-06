США одобрили продажу в Саудовскую Аравию систем противоракетной обороны THAAD

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США одобрили продажу в Саудовскую Аравию систем противоракетной обороны THAAD

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Система противоракетной обороны THAAD. Фото: © U.S. Department of Defense/Reuters

Соединённые Штаты одобрили продажу в Саудовскую Аравию систем противоракетной обороны THAAD на сумму 15 млрд долларов. Об этом, как передаёт агентство France-Presse, заявили в Госдепартаменте США.

Это решение Вашингтона стало, по всей видимости, ответом на появившиеся заявления о том, что Саудовская Аравия договорилась с Москвой о покупке российских систем С-400. Эти действия союзников вызвали обеспокоенность у Соединённых Штатов.

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